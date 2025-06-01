"إيه البنطلون والشوز دا؟".. عمرو دياب يثير الجدل على "السوشيال ميديا"

كتب- مصطفى حمزة:

أثار النجم عمرو دياب، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مؤخرًا في حفل زفاف بإطلالة لفتت أنظار الجمهور.

وتصدر النجم عمرو دياب، قوائم مواقع التواصل الاجتماعي، مع تباين الآراء حول توافق "البدلة" التي ارتداها وكذلك الحذاء.

وجاءت التعليقات مختلفة ما بين الإعجاب بالإطلالة التي تعيد موضة السبعينيات من جديد، وبين منتقد يتمنى ألا يتحول الأمر لموضة بين الشباب، ومن بينها: "إيه البنطلون والشوز دا؟، حتى عمرو دياب لبس البنطلون الاميري، لابس من براند اسمه AMiRI ده أمريكان براند من لوس أنجلوس.. حتى عمرو دياب لبس البنطلون الأميري، هيدي موضة 70 ورجعت وانتوا شو فهمكم بالموضة، عمرو جاكسون، حذاء عدلي كاسب، يا رب يكون ذكاء اصطناعي، يا رب متبقاش موضة".

وحضر النجم عمرو دياب، حفل الزفاف بصحبة ابنتيه جانا، وكنزي، ونجله عبدالله، كما تواجدت في الحفل والدة أولاده الثلاثة زينة عاشور.