"بحبك يا لولو".. إلهام شاهين تهنئ هالة صدقي بعيد ميلادها (صور)

كتبت – نوران أسامة:

هنأت الفنانة إلهام شاهين، صديقتها الفنانة هالة صدقي بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الأحد 1 يونيو.

ونشرت إلهام مجموعة من الصور التي تجمعهما، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وحبيبة قلبي، أختي الغالية، وصاحبتي الجدعة، وعِشرة عمري هالة صدقي طيبة".

وأضافت: "يا رب يعطيكي السعادة والصحة والنجاح وراحة البال، ويحميكم إنتي وسامو ومريم، حبايب قلبي، من كل شر، بحبك يا لولو يا جميلة، من كل قلبي".

يذكر أن إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

وشاركت الفنانة هالة صدقي في مسلسل إش إش، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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