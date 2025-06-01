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تعرف على موعد ومكان عزاء والد مؤدي المهرجانات أبو ليلة

04:29 م الأحد 01 يونيو 2025

ابوليلةو الده

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كتب- مصطفى حمزة:

أعلن مؤدي أغاني المهرجانات أبو ليلة، عن موعد ومكان إقامة عزاء والده، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 1 يونيو.

و كتب أبو ليلة، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "بإذن الله عزاء والدي الحاج سمير أبو ليلة النهاردة عقب أذان المغرب في كرموز شارع التوفيقية، أمام مسجد الشرقاوي، وشكر الله سعيكم جميعا".

وأعلن أبو ليلة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج سمير أبو ليلة، تشييع الجنازة من مسجد الشرقاوي شارع التوفيقية كرموز بعد صلاة الظهر".

وطرح مؤدي أغاني المهرجانات أبو ليلة، مؤخرا، كليب أغنية "فتح عينك"، عبر قناته على موقع يوتيوب.

وفاة والد أبو ليلة عزاء والد ابو ليلة أبو ليلة
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