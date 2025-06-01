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ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام جمال برسالة رومانسية

03:44 م الأحد 01 يونيو 2025
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    أول تعليق من ليلى أحمد زاهر على حفل زفافها_4
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    هشام جمال وزوجته ليلى زاهر ووالدها أحمد زاهر
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    حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد زوجها المنتج والفنان هشام جمال، ووجهت له رسالة رومانسية نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وشاركت ليلى مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور التي تجمعها به، وعلّقت عليه قائلة: "لقلبي، حبيبي، وزوجي الرائع، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد! لن تكفيني ملايين السنين لأحبك كما تستحق. أنت كل ما تمنيتُه وأكثر. وأخيرًا، يا زوجي، أنت حبي الوحيد الذي لا يتكرر".

يُذكر أن حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال أقيم يوم 23 أبريل الماضي، في حفل أقيم بمنطقة الأهرامات، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

كانت ليلى أحمد زاهر شاركت في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعُرض على قناة MBC مصر في رمضان 2024، إلى جانب: سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، أحمد الرافعي، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، جلا هشام، ويوسف عمر، من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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ليلى زاهر هشام جمال ليلى أحمد زاهر
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