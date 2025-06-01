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فيلم يونان وTêtes Brûléesبمهرجان سيدني السينمائي الدولي

03:32 م الأحد 01 يونيو 2025

فيلم يونان وTêtes Brûlées

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كتبت- منال الجيوشي

يشارك فيلمي يونان للمخرج أمير فخر الدين وTêtes Brûlées للمخرجة مايا عجميه بالنسخة الثانية والسبعين من مهرجان سيدني السينمائي الدولي (4- 15 يونيو) حيث يحظى كل منهما بعرضين خلال فترة المهرجان. كلا الفيلمين من توزيع MAD Solutions.

يُعرض يونان يومي الأربعاء 11 يونيو الساعة 8 مساءً بسينما إيفنت - شارع جورج - سينما 11، والأحد 15 يونيو الساعة 8:30 مساءً بسينما ديندي نيوتاون - سينما 2.

أما Têtes Brûlées يُعرض يومي السبت 14 يونيو الساعة 2 ظهرًا بسينما بالاس سنترال - سينما 1، والأحد 15 يونيو الساعة 6:30 مساءً بسينما بالاس نورتون ستريت - سينما 3.

فيلم يونان وTêtes Brûlées مهرجان سيدني السينمائي الدولي المخرج أمير فخر الدين
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