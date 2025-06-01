راندا البحيري تنشر صورة تجمعها بـ ياسمين رئيس: أيام المراهقة

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها بصورة نادرة تجمعها بالفنانة ياسمين رئيس من صندوق الذكريات.

ونشرت راندا الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وظهرت بملامح طفولية، وعلّقت قائلة: "أيام المراهقة والصغر.. أنا وياسمين رئيس".

جدير بالذكر أن آخر أعمال راندا البحيري كان فيلم "دولارات دولارات"، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: نضال الشافعي، منة فضالي، صلاح عبدالله، وهالة فاخر. الفيلم من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري.

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