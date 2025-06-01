بعد غياب.. سامي يوسف يطرح ألبومه الجديد خلال حفل في تركيا

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان البريطاني سامي يوسف لإحياء حفل غنائي كبير في تركيا يوم 23 أغسطس المقبل، وذلك بعد غياب، ويطرح خلاله ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "Ecstasy: Between Two Seas".

ويحتفل سامي يوسف خلال الحفل بنجاح أغنيته الإنشادية "L'Amour Vivant – الحب الحي"، التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، وتجاوزت مشاهداتها أكثر من 4 ملايين على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ويُعد ألبوم "Between Two Seas" من تأليف سامي يوسف، ويتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة.

وعلى جانب آخر، يستعد سامي يوسف لإحياء حفل إنشادي آخر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك يوم 7 نوفمبر المقبل.

يُذكر أن سامي يوسف هو مطرب وملحن ومنتج ومؤلف أغاي بريطاني، عُرف بأعماله الدينية.

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