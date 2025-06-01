منة فضالي تشارك جمهورها صورًا من عطلتها الصيفية في لبنان

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من زيارتها للبنان، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت فضالي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها: "صباح الخير".

وانهالت التعليقات من المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "منوشة"، "نورتي لبنان"، "الجميلة"، "خسيتي خالص".

يذكر أن الفنانة منة فضالي، خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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