تعرضت للضرب في لبنان وأصيبت بسرطان الوجه.. 9 معلومات عن سارة الغامدي

كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة السعودية الراحلة سارة الغامدي، قوائم التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رحيلها الخميس الماضي، إثر معاناتها مع مرض سرطان الوجه.

وحفلت حياة المطربة الراحلة، بمفارقات عديدة خلال مشوارها الفني الذي لم يستمر أكثر من 8 أعوام، قبل اعتزالها وغيابها عن الساحة منذ عام 2009.

من هي؟

- اسمها الحقيقي نجاة بنت عبدالله الغامدي، ولدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1975.

- في عام 1996 بدأت مشوارها بدعم وتشجيع من الملحن السعودي سامي إحسان.

- أطلقت ألبومها الأول عام 2001.

- تزوجت من مازن عسيري، ورزقت منه بطفلين هما رعد ومحمد.

- عام 2005 تعرضت سارة الغامدي، لحادث غامض خلال تواجدها في لبنان، إذ تعرضت للضرب هي وزوجها، وتم نقلها إلى المستشفى، وعلى الرغم من رفعها لدعوى قضائية ضد المعتدين إلا أن غموضًا كبيرًا أحاط بهوية المحرّضين.

- قضت سارة الغامدي، حوالي عام ونصف، في سجن بريمان في جدة، بعد صدور حكم قضائي ضدها لمشاركتها في إحياء حفلات خاصة، وكان ذلك في عام 2007.

- أصدرت المطربة الراحلة ألبومها الرابع والأخير في عام 2009، عقب إطلاق سراحها بعد إعفائها من ثلث المدة لحسن السلوك.

- نفت سارة الغامدي، ما تردد عن كونها ليست سعودية، ولا تنتمى إلى قبيلة غامد، وأنها فلسطينية وكانت تحمل اسم دينا أو ديما، مؤكدة عدم صحة ما يثار عن كونها قضت عقوبتها بالسجن بسبب المخدرات، موضحة أن العقوبة كانت بسبب المشاركة في حفلات خاصة دون ترخيص.

- ابتعدت المطربة الراحلة عن الساحة في عام 2009، بعد معاناتها مع مرض سرطان الوجه.