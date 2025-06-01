بفستان جريء.. روبي تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة روبي الأنظار في أحدث ظهور لها خلال حفلها الأخير بمدينة العين السخنة، وتألقت بإطلالة جريئة ارتدت فيها فستانًا قصيرًا.

ونشرت روبي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كانت الليلة في السخنة لا تُنسى.. شكرًا جزيلًا لكل من حضر وأضفى هذه الطاقة الرائعة".

ولاقت الصور تفاعل من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "فنانة مصر الأولى، قمر، ملكة جمال، الجمال المصري الأصيل، حفلة تجنن".

وتستعد روبي للمشاركة في فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وستحيي حفل افتتاح الدورة العشرين في 20 يونيو المقبل على منصة النهضة.

وكانت روبي شاركت في سباق دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إخواتي"، إلى جانب كل من نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما.

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