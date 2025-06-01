"أعظم جوزائية".. هالة صدقي تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الأحد 1 يونيو، وشاركت جمهورها صورة قديمة لها من طفولتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت على الصورة قائلة: "الأمورة دي؟ أكيد أنا، ولأني بطبعي متواضعة، حابة أبلغكم إن زي النهاردة اتولدت أعظم جوزائية... متواضعة جدًا، الحمد لله، كانت سنة صعبة لكن كلها فوائد. خلصت من ناس أشرار جدًا في حياتي، وناس انكشفت على حقيقتها، وناس ماكنتش أتخيل إنهم عظماء طلعوا كده فعلًا، ودي طبيعة الحياة".

وأضافت: "كل واحد يدعيلي دعوة، أوعدكم لو ربنا كاتب لي عمر، هقوله السنة الجاية اتحققت ولا لأ، بس أبشركم، أنا متفائلة جدًا إن شاء الله".

واختتمت رسالتها بمعايدة لعدد من النجوم الذين يشاركونها نفس البرج، قائلة: "كل سنة وعمر عبدالعزيز، ووفاء عامر، ورانيا فريد شوقي، وسيمون، ونورا، وكل الجوزائيين بخير... تفاءلوا".

يذكر أن الفنانة هالة صدقي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش، وعُرض على قناة MBC مصر، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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