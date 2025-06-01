بسبب صورة مفبركة.. عادل إمام يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم "الزعيم" عادل إمام تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة مفبركة له تم تنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وظهر فيها على فراش المرض داخل أحد المستشفيات، ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، شائعتي مرض ووفاة عادل إمام، مؤكدًا في تصريح خاص لموقع "مصراوي" أن ما يُتداول حول وفاة الفنان عادل إمام مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله.

وكان الزعيم عادل إمام احتفل بعيد ميلاده الـ85 يوم 17 مايو. يُذكر أن عادل إمام لديه ثلاثة أبناء: رامي، ومحمد، وسارة.

ويُعد عادل إمام من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، وقدم خلال مسيرته الحافلة العديد من الأعمال الخالدة في السينما، منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

أما على خشبة المسرح، فقدم عددًا من العروض المسرحية التي أصبحت علامات بارزة، من أبرزها: مدرسة المشاغبين، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

وفي الدراما التليفزيونية قدم أعمالًا هامة من بينها: فرقة ناجي عطا الله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.

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