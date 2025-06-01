وفاة والد مؤدي المهرجانات أبو ليلة.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

كتب- مصطفى حمزة:

أعلن مؤدي أغاني المهرجانات أبو ليلة، موعد ومكان تشييع جثمان والده، وإقامة الجنازة، بعد وفاته صباح اليوم الأحد.

وكتب أبو ليلة، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج سمير أبو ليلة، تشييع الجنازة من مسجد الشرقاوي شارع التوفيقية كرموز بعد صلاة الظهر".

وطرح مؤدي أغاني المهرجانات أبو ليلة، مؤخرا، كليب أغنية "فتح عينك"، عبر قناته على موقع يوتيوب.