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هيفاء وهبي تشارك جمهورها صورًا من كواليس تحضيرها لألبومها الجديد

11:13 ص الأحد 01 يونيو 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث إطلالاتها، من كواليس التحضير لألبومها الجديد.

ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، وعلّقت عليها قائلة: "مشغولة بألبومي الجديد".

يُذكر أن هيفاء وهبي تستعد أيضًا للظهور في عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، من أبرزها فيلم "أرض جهنم"، الذي يشارك في بطولته الفنان عمرو عبدالجليل، والنجم بيومي فؤاد.

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هيفاء وهبي إنستجرام
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