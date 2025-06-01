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رامز جلال يهنئ ابنة شقيقه على تخرجها من الثانوية الألمانية.. ماذا قال؟

09:00 ص الأحد 01 يونيو 2025

ياسر جلال مع ابنته قدرية من حفل التخرج

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كتب - معتز عباس:

حرص الفنان رامز جلال، تهنئة قدرية ياسر، ابنة شقيقه، الفنان ياسر جلال بمناسبة تخرجها في الثانوية العامة الألمانية.

ونشر رامز جلال صورًا لإبنة شقيقة قدرية ياسر جلال، عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، وكتب: "ألف ألف مبروك النجاح يا روح قلبي، ويارب دايما سعيده وناجحه وفرحانه وربنا يحفظك من كل شر".

احتفل النجم الكبير ياسر جلال، بتخرج ابنته قدرية من الثانوية العامة الألمانية.
ونشر ياسر جلال، صور من الاحتفال، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية (الأبيتور) بتفوق ما شاء الله".

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