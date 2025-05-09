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"مش بس زوجة دي كانت الونس والحب".. يسرا تدافع عن بوسي شلبي

11:24 م الجمعة 09 مايو 2025

يسرا

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دافعت النجمة يسرا عن الإعلامية بوسي شلبي عقب تفاقم أزمتها مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

ونشرت يسرا عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، وكتبت في التعليق: "في ناس وجودهم في حياة حد بيكون أكبر بكتير من كلمة "زوجة" أو "شريكة حياة"… بيكونوا الروح اللي بتسنده، والقلب اللي بيدق مكانه لما يتعب".

وأضافت النجمة الكبيرة: "بوسي… مش بس كانت زوجة لمحمود عبد العزيز، كانت الونس، والسند، والحب اللي مابيخلصش".

وتابعت: "لحد آخر نفس في عمره، كانت معاه زوجة علي سنة الله و رسوله … مافكرتش في نفسها لحظة، كانت كل همّها هو يكون بخير، حتى وهو بيمشي من الدنيا".

واختتمت: "واللي عرفها عن قرب، يعرف إنها نفس الطيبة، اللي عمرها ما اتأخرت، ولا تراجعت عن وقفة، ولا بخلت بحنية، هي الحُب اللي ما بيطلبش حاجة… والجدعنة اللي بتظهر وقت الجد… والمخلصة بجد، من غير ما تتكلم".

وكان النجم كريم محمود عبد العزيز نشر بيان يكشف خلاله أن والده النجم الراحل طلق الإعلامية بوسي شلبي بعد شهر ونصف من زواجهما

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يسرا بوسي شلبي محمود عبدالعزيز
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