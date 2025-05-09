"عايشه معاه في البيت"..عمرو أديب يكشف مفاجأة عن أزمة بوسي شلبي وورثة محمود عبد العزيز

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة الإعلامية بوسي شلبي مع أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قائلا: "مديرة أعماله إزاي وكانت عايشه معاه في البيت، وبتروح معاه كل السفريات، وبيتعمل لها عيد ميلاد كل سنة".

واستكمل أديب عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة:" هناك تأشيرة سفر لـ بوسي وزوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وهذا الرجل متزوج منها من عام 1998.

وتابع هناك أوراقا رسمية لهما تثبت هذا الأمر، موجها حديثه لأبناء الفنان الراحل، قائلا: "يا أبناء محمود عبد العزيز، أين أنتم؟، ولماذا الحديث عن هذا الأمر اليوم؟.. من الواضح أن هذا الأمر بسبب قطعة أرض تركها الفنان الراحل على المشاع".

وعرض الإعلامي عمرو أديب، البطاقة الشخصية للفنان الراحل محمود عبد العزيز، ليكشف مفاجأة وهي أنها تحمل كلمة متزوج، دون الكشف عن اسم الزوجة وهو الطبيعي في بطاقة الرجل، كما كشفت بطاقة بوسي شلبي أنها متزوجة واسم الزوج محمود عبد العزيز".

واستكمل:"نحن أمام أغرب قضية من قضايا الأحوال الشخصية".

وكان النجم كريم محمود عبد العزيز نشر بيان كشف خلاله أن والده النجم الراحل طلق الإعلامية بوسي شلبي بعد شهر من زواجهما.