منى زكي تحصل على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم "رحلة 404" من المركز الكاثوليكي

حصدت النجمة منى زكي، جائزة أفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، عن فيلم رحلة 404، وذلك في ختام فعاليات المهرجان اليوم الجمعة 9 مايو.

وفاز فيلم رحلة 404 على 5 جوائز في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي، من بينها جائزة أحسن فيلم سينمائي، وتسلمتها المنتجة شاهيناز العقاد، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة منى زكي، و جائزة أحسن إخراج للمخرج هاني خليفة، وأحسن مونتاج ذهبت لـ محمد عيد، وجائزة أحسن تصوير لـ فوزي درويش.

وتدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة، حيث تتعرض والدتها إلى حادثة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، لتمر خلال أحداث الفيلم بمواقف صعبة وتجارب متعددة، لتذهب أخيرًا لأداء فريضة الحج.

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة