كارول سماحة تعلن افتتاح مسرحيتها بعد أيام من وفاة زوجها وتكشف وصيته

روجت الفنانة كارول سماحة، للعرض المسرحي الجديد "كلو مسموح"، عبر منشورا مطولا على ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وأعلنت من خلاله، افتتاح مسرحيتها الغنائية، في موعدها، وذلك بعد أيام من تلقيها العزاء في زوجها المنتج وليد مصطفى.



وكتبت كارول سماحة: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها.. عندي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق عمل و 70 فنانا على المسرح .. هيدي كانت وصية زوجي وليد.. إنو مهما يصير؛ لازم العمل يكمّل.. افتتاح مسرحية "کلو مسموح" رح يكون نهار الإثنين والثلاثاء 12 و13 أيار… ومنكفي العروض 15 و16 و17 أيار على مسرح كازينو لبنان.. المسيرة بعدا مستمرة، بوجع .. بس بإيمان كبير".

ورحل المنتج وليد مصطفى بعد صراع مع المرض وتلقت كارول سماحة العزاء الأول في مصر والثاني في بيروت.