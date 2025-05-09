إعلان

حسين الجسمي يُرزق بمولود جديد ويطلق عليه هذا الاسم

09:53 م الجمعة 09 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حسين الجسمي
  • عرض 9 صورة
    حفل حسين الجسمي بالسعودية (3)
  • عرض 9 صورة
    حفل حسين الجسمي بالسعودية (2)
  • عرض 9 صورة
    حفل حسين الجسمي بالسعودية (5)
  • عرض 9 صورة
    حسين الجسمي
  • عرض 9 صورة
    حسين الجسمي
  • عرض 9 صورة
    عزيز الشافعي رفقة الفنان حسين الجسمي
  • عرض 9 صورة
    حفل حسين الجسمي بالسعودية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن الفنان حسين الجسمي استقباله مولودًا جديدًا عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام وأطلق عليه زايد".

وكتب حسين الجسمي: اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتًا حسنًا، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة".

وتابع دعائه قائلًا :" ‏﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) ".

وطرح الفنان حسين الجسمي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية فستانك الأبيض، التي أعدت خصيصًا لحفل زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر

حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي مولود جديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كارول سماحة تعلن افتتاح مسرحيتها بعد أيام من وفاة زوجها وتكشف وصيته

إعلان

إعلان

"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بإصدار بيان بالحقائق
بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان
مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين