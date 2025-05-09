حسين الجسمي يُرزق بمولود جديد ويطلق عليه هذا الاسم
09:53 م الجمعة 09 مايو 2025
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أعلن الفنان حسين الجسمي استقباله مولودًا جديدًا عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام وأطلق عليه زايد".
وكتب حسين الجسمي: اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتًا حسنًا، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة".
وتابع دعائه قائلًا :" ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) ".
وطرح الفنان حسين الجسمي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية فستانك الأبيض، التي أعدت خصيصًا لحفل زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر
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