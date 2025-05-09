سلاف فواخرجي: بوسي شلبي كانت تخاف على محمود عبدالعزيز ولم تفارقه يوما

كتبت- منى الموجي:

تحدثت الفنانة سلاف فواخرجي عن ذكرياتها مع أسرة النجم الراحل محمود عبدالعزيز، مشيرة إلى أن بيته كان أول بيت تدخله عند مجيئها إلى مصر منذ أكثر من عشرين عاما تقريبا.

ونشرت سلاف صورة تجمعها بالنجم الراحل والمذيعة بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، معلقة "‏‎كان بيت محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي هو أول بيت أدخله في مصر الحبيبة منذ أكثر من عشرين عاما تقريبا، وأول طبيخ مصري أتذوقه، وجمعني معهم العيش والملح، ولطالما تكرر، عائلة جميلة ودودة دافئة وغالية، كان محمد وكريم الرائعين على المائدة، لم يكن فرق السن بيني وبينهم كبيرا، أكلنا، وضحكنا ضحكنا حتى بكينا، وكيف لا نضحك ومحمود عبدالعزيز باسمه الكبير معنا".

وتابعت "‏‎أحب هذا البيت وهذه العائلة التي لقيت فيها عراقة العائلة المصرية، زرتهم في مصر وشرفونا في دمشق، سافرنا معا إلى كان الفرنسية، مرة ومرتين، والعديد من الذكريات، كان لي شرف العمل مع العملاق محمود عبدالعزيز وأياماً طوالاً، شهورا، ليلاً نهاراً وتفاصيل كثيرة لا تنسى، كان الراحل حاضناً لي وحاضناً لكل من يعرفه، ومن عرفه يرى بأم عينه أن زوجته بوسي لم تفارقه يوما، لم تتوانى عن الاهتمام به لحظة في كل مكان وزمان، تخاف عليه وكأنها تعتني حقاً بابنها الصغير، حبها له كان ملفتا كزوجة، وكمعجبة لم يخفت إعجابها به يوما".

وأضافت سلاف "لا أحب التدخل في الأمور الشخصية والعائلية لأحد مهما كانت درجة القرب، ولكن أردت أن أقول إنني أحب هذه العائلة، أحب بوسي الصديقة الجدعة والقريبة إلى قلبي، أحب محمد وكريم جدا، وأفرح لكل نجاح لهما، ‏‎ولكني أحبّ محمود عبدالعزيز أكثر وأكثر، كمشاهدة ومعجبة وممثلة وصديقة، ولا أتمنى أن تشوب اسمه الكبير شائبة، مهما كان ومهما حدث، ولنا فيه نحن المعجبون حق، لأنه لم يكن فناناً عاديا، وحتما أنتم حريصون أكثر منّا كلنا على ذلك، ‎لروحه الرحمة ولكم هدوء النفس والقلب، ‏‎وذكراه العظيمة".

وكان خلافا نشب بين أفراد أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وصل لساحات القضاء، وأصدر محمد وكريم محمود عبدالعزيز بيانا أكدا خلاله أن بوسي شلبي هي طليقة والدهما، بينما ردت هي بأنها ظلت زوجة شرعية للفنان الراحل حتى اللحظات الأخيرة في عمره.