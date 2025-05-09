13 كيانا فنيا مصريا يشاركون في Egyptian Media Hub بمهرجان كان السينمائي

كتبت- منى الموجي:

مع بدء العد التنازلي لافتتاح واحد من أكبر وأهم المهرجانات السينمائية في العالم وهو مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 13 لـ 24 مايو الجاري، تشارك المبادرة المصرية Egyptian Media Hub لأول مرة هذا العام، بعد مشاركتها العام الماضي في معرض Mipcom Cannes الذي أقيم في شهر أكتوبر والذي يعد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في تسويق المحتوى الترفيهي عالمياً، ويتم وصفه بأنه "أم الأسواق في هذا المجال"، وشارك فيه لعام الماضي مع أكثر من 2800 مشترك من أكثر من 75 دولة.

وهذا العام تشارك Egyptian Media Hub في المهرجان التي يعد رقم واحد عالمياً في صناعة السينما بجناح خاص بها، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة من خلال 13 كيانا سينمائيا وترفيهيا مصريا ما بين الإنتاج والتوزيع والكتابة والمونتاج والمؤثرات البصرية وغيرها من القطاعات السينمائية الأخرى، من خلال: شاهيناز العقاد ومحمد حفظي وأحمد بدوي وعلي العربي ومحمد عبدالوهاب ومريم نعوم وشريف فتحي وآلاء لاشين وعدلي توما وسيدريك اعون وإيهاب منير وبالتعاون مع مروة أبو ليلة ونادين عبدالغفار.

وأكدت شاهيناز العقاد في بيان صحفي أن الهدف من Egyptian Media Hub هو جمع عدد من الكيانات المصرية تحت مظلة واحدة لتعزيز رؤية المحتوى المصري وانتشاره عالمياً خارج الحدود المتعارف عليها، والترويج للقصص التي تقدم المجتمع المصري من خلال الأفلام والأعمال الفنية، وأيضاً الخدمات السينمائية والتي تشمل مراحل التطوير والإنتاج والتوزيع على الساحة العالمية.

وأضافت "صناعة السينما المصرية هي الأقدم في المنطقة والعالم، ولذلك فإن هذه المبادرة وُلدت للاحتفال بإبداع وموهبة المصريين في تقديم محتوى فني قوي وتسليط الضوء عليه، ومهمتنا هي أن تُشاهد هذه الأعمال على شاشات المنصات العالمية، وبناء شبكات علاقات متعددة، ذات تأثيرات قوية، خاصة وأن المحتوى الفني المصري مطلوب وبكثرة في المنطقة العربية، ولكننا نتطلع لما هو أبعد، ولذلك فإنه بعد نجاح انطلاقتنا الأولى في معرض ميبكوم كان - حيث مثّلنا أكثر من ثماني شركات واكتسبنا شهرة كبيرة بين الكيانات الأخرى فإننا متحمسون لمواصلة هذه الرحلة، ولعرض أعمالنا المميزة في واحد من أهم الأسواق العالمية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، ولإبراز ثقافتنا الجميلة للعالم".

ويشارك في سوق مهرجان كان هذا العام أكثر من 15 ألف متخصص سينمائي وأكثر من 4000 فيلم ومشروع سينمائي من 140 دولة من مختلف أنحاء العالم.