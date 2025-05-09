شذى حسون تدافع عن بوسي شلبي باكية: "كل ما أدخل بيتها كلامها كله عن محمود"

كتب- هاني صابر:

دافعت الفنانة شذى حسون، عن صديقتها الإعلامية بوسي شلبي بعد الأزمة التي تواجهها خلال الأيام الجارية مع ورثة الفنان محمود عبدالعزيز.

وقالت شذى، في فيديو نشره برنامج "et بالعربي" على "فيسبوك"، وهي تبكي: "أنا عارفاها بوسي طول عمرها عندها حب أول وأخير، وحبها الأول والأخير لحد اليوم وكل ما أدخل بيتها كلامها كله عن محمود، وعن زوجها اللي اتوفى، وكل شوية يسير فيها اللي بيسير اليوم ويجوا اليوم يقولولها ما كانت زوجته، وكانت مطلقة".

وأَضافت: "حبها للفنان محمود عبدالعزيز كان هائل ويدرس، وحب كله عاطفة من يوم يومها، ويجوا يقولولها ما كان زوجك وكل شيء عاشته وياه كان عبارة حلم وخيال، وهذا الشيء أثر فيا كونها صديقتي وتاني حاجة كامرأة، تخيلي في يوم من الأايام زوجك يتوفى والأولاد يقولوا عنك كدة".

وكانت الإعلامية بوسي شلبي أصدرت بيانًا صحفيًا ردًا منها على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وجاء في البيان الصادر من الإعلامية بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهصذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الاعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه.

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".

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