بعد شائعات طلاقهما.. أحدث ظهور لـ نانسي عجرم مع زوجها والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة نانسي عجرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها من أحدث ظهور.

ونشرت نانسي عجرم، الصور التي ظهرت فيها بصحبة زوجها الطبيب فادي الهاشم بعد شائعات طلاقهما، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة ما شاء الله ربنا يسعدك، قمر، جمالك بيجنن، جميلة في كل أحوالك، نانسي عالمية، فخر الفن العربي".

يذكر أن، آخر أعمال نانسي عجرم الغنائية طرحها لأغنية "طول عمري نجمة" وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان محمد رحيم قبل رحيله.