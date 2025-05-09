مايان السيد تحكي قصة إعجابها بشاب هندي

القاهرة- مصراوي:

حلت الفنانة الشابة مايان السيد ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المعروض عبر شاشة "ON"، مساء الخميس 8 مايو.

حكت مايان خلال استضافتها عن قصة إعجاب سريعة مرت بها في حياتها، قائلة إنها تعرفت على شاب هندي في سريلانكا، واستمرت علاقتهما لمدة 10 أيام فقط. كما أوضحت أن والديها رفضا تلك العلاقة.

قالت: "أُعجبت بواحد هندي في سريلانكا، بس كان 10 أيام وخلاص، لأني في القاهرة وهو في مومباي فمنفعش".

أردفت: "وفاتحت بابا وماما في الموضوع قالولي لأ انتي بتهزري، هتزهقي". مضيفة بسخرية: "هما بيعانوا معايا عشان عندي مشاكل".

في سياق آخر، أعربت مايان السيد عن فخرها بانتمائها إلى الجيل الجديد من الممثلين الشباب، قائلة: "أنا فخورة جدًا إني جزء من الجيل ده، واشتغلت مع ناس كتير منه وبحبهم".

وعن اتجاهها للعمل في السينما، أوضحت: "السينما بالنسبالي شغف كبير، ومتحمسة إننا نكون جيل مختلف يقدم حاجة جديدة في السينما زي ما عملنا في التليفزيون".

يُعرض لـ مايان السيد حاليا في "السينمات" فيلم نجوم الساحل، إخراج رؤوف السيد، بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، كما شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل نص الشعب اسمه محمد.