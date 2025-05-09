أحمد داش: الجيل الجديد لم يظهر بالواسطة

القاهرة- مصراوي:

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المعروض عبر شاشة "ON"، مساء الخميس، الفنان أحمد داش.

وقال أحمد داش إن الجيل الجديد من الممثلين الشباب، أصدقاء منذ وقت طويل، ولم يدخل أحد منهم المجال بالواسطة، بل نتاج جُهد. مشيرا إلى أنه والفنان أحمد مالك ظهرا معا منذ طفولتهما.

وأوضح أنه من الطبيعي أن يظهر جيل جديد يحمل أفكارًا جديدة، مؤكدا أنهم جيل محظوظ بالفرص التي حصلوا عليها. متابعا: "وأننا بناخد فرص، شايف إن ده التطور الطبيعي في الشغلانة، طبيعي ناس جديدة تطلع.. بشوف عندنا حظ في الفرص الكتير المتاحة، إننا نقدر نستخدم بيها صوتنا ونقدر نتكلم بمشاريع بصوت جديد تعبر عنا وعن جيلنا".

أكد الفنان الشاب أحمد داش على أن الجيل الجديد من الممثلين الشباب يحملون مسؤولية تقديم أعمال ترضي الجمهور.

أحمد داش يُعرض له في دور العرض السينمائي حاليا فيلم نجوم الساحل، إخراج رؤوف السيد، بطولة مايان السيد، أحمد عبدالحميد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.