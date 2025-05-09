أحدث ظهور لـ منة فضالي.. والجمهور يغازلها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث ظهور لها.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يعتقد الناس أن الحياة لا تطاق بدون الآخرين، لكن معرفتهم تجعل الوحدة أكثر جاذبية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "منوشة القمر، زي العسل، قمر، الحلوة".

يذكر أن، منة فضالي شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

المسلسل بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.