المخرج عمرو سلامة عن تعاونه مع يسرا: "واحد من أحلام حياتي تحقق"

كتبت- نوران أسامة:

علق المخرج عمرو سلامة، على تعاونه مع الفنانة الكبيرة يسرا بمسلسل"برستيج".

ونشر عمرو سلامة، صور تجمعه بها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "واحد من أحلام حياتي تحقق، وهو العمل حتى ليوم تصوير واحد مع الأسطورة التي تلخص فيها جمال السينما والفن، ممكن أقعد كل يوم أشكرها لحد نهاية عمري على تشريفها لينا في أهم ظهور خاص وأحلى يوم تصوير في حياتي".

تدور أحداث "برستيج" في إطار درامي مشوق يجمع بين الجريمة والتشويق داخل مقهى قديم في قلب القاهرة حيث يجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصرين بفعل عاصفة مفاجئة، لتتصاعد التوترات في أجواء غامضة ومليئة بالمفاجآت.

المسلسل بطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وإخراج عمرو سلامة.