ملك أحمد زاهر توجه رسالة لوالدها.. والأخير يرد (صور)

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، رسالة لوالدها الفنان أحمد زاهر تتغزل فيه.

ونشرت ملك زاهر، صورها مع والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبي أغلى من عمري".



ورد أحمد زاهر على رسالة ابنته، قائلا: "روحي وقلبي وعمري".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.