مع "فيل".. أسماء جلال تنشر صورا من رحلة ترفيهية وعمرو وهبة يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من رحلة ترفيهية قضتها مؤخرا.

ونشرت أسماء، الصور التي ظهرت في إحداها بجانب "فيل"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعل الفنان عمرو وهبة مع صورها، قائلا: "سيوة وجمال سيوة". وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة في الدنيا، إيه جمالك ده، ما شاء الله، حتة سكر، القمر نزل على الارض، جميلة الجميلات".

يذكر أن، أسماء جلال تواصل خلال الفترة الجارية تصوير فيلم "السلم والثعبان 2" الذي يقدم تحت عنوان فرعي "أحمد وملك" ومن بطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وتأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.