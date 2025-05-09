بـ"فستان جريء"..أول تعليق من روبي بعد حفل المعادي والجمهور: "صغرت 10 سنين" (صور)

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة روبي، على حفلها الغنائي الذي أحيته في نادي وادي دجلة بالمعادي.

ونشرت روبي، صورا من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اتبسطت معاكم جدا في نادي وادي دجلة، المعادي، وشكرا على اليوم العسل ده".

وظهرت روبي في الصور مرتدية فستان قصير وجريء خطفت من خلاله الأنظار إليها.

وتفاعلت الفنانة مايا دياب مع صورها بالحفل، قائلة: "قمراية". بينما كتبت هنا شيحة: "بيلا".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، أنت الجميل، القمر روبي، لطيفة أوي، جمالك ملوش حل، صغرت 10 سنين".

يذكر أن، روبي شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "أخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وآخرين، ومن إخراج محمد شاكر خضير.