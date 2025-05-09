"هى فزورة ولا إيه؟".. فيفي عبده تعلق على أزمة ورثة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة فيفي عبده، على الأزمة الجارية بين ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز والإعلامية بوسي شلبي.

وقالت فيفي عبده في فيديو عبر حسابها على إنستجرام: "من إمبارح بنتكلم في موال إن محمود عبد العزيز طلق بوسي شلبي، واحنا نعرف كويس جدا إن بوسي شلبي كانت عايشة ليل ونهار مع محمود عبدالعزيز، مش محمود عبدالعزيز قاعد معاها في كوخ، لأ .. ده قاعد معاها قدام الناس وجوزها وفي كل حتة جوزها".

وتابعت: "قعدت معاهم في المستشفى شهر ونص لأن المستشفى كانت قدام بيتي، وكنت بروح هناك.. واحدة كانت متجوزة واحد بقالها 20 سنة وتيجوا النهاردة تقولوا مش جوزها وهو في دار الحق واحنا في دار الباطل، مينفعش الكلام ده".

واستكملت: "الكلام ده بوجه لولاد محمود عبدالعزيز لأن ده غلط في حق أبوكم أولا.. مش في حق بوسي، لأن جوازها كان إشهار وست متجوزة وكلنا كنا عارفين إنه جوزها وبالإشهار مش ممكن في يوم وليلة نقول حاجة تانية، طب معترضتوش طول السنين اللي فات، وجايين دلوقتي تعترضوا".

وأوضحت: "أنا بقول شهادة حق، الست دي راحت معايا هي وجوزها محمود عبدالعزيز حج وعمرة، وكنا جنب بعض في نفس السكن بالفندق، وهي على طول تحت رجليه مش سكرتارية زي ما بيقولوا.. مينفعش يا جماعة الحق نقول عليه باطل، وهي كست حرام مظلومة ومينفعش يا جماعة".

وأضافت: "قولولنا ايه السبب عشان احنا بقينا نشك في نفسنا يا جماعة، من فضلكم ريحونا وقولنا في إيه وإزاي الست دي مش مراته وهي مراته.. هى فزورة ولا إيه؟".