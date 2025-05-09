قبل عرضه.. أول تعليق من ريهام عبدالغفور على مشاركة والدها في "حرب الجبالي"

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة ريهام عبدالغفور، على آخر عمل لوالدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور وهو مسلسل"حرب الجبالي" قبل عرضه يوم 18 مايو".

ونشرت ريهام، بوستر والدها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أواخر أعمال أبويا الله يرحمه اللي للأسف مالحقش يتفرج عليه.. أسألكم الفاتحة والدعاء .. اللهم إسعد أبي في الجنة يا رب" .

ويعد مسلسل"حرب الجبالي" آخر عمل فني شارك فيه أشرف عبدالغفور قبل وفاته.

وتعرض أولى حلقات مسلسل "حرب الجبالي" ابتداءً من 18 مايو الساعة 9 مساءً على قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

تدور أحداث مسلسل "حرب الجبالي" في إطار اجتماعي درامي مشوق، حيث يستعرض العمل تفاصيل الحياة اليومية وصراعات القاطنين في إحدى المناطق الشعبية، ويتناول المسلسل بجرأة وحرفية الصراع الأزلى بين الخير والشر من خلال قصص إنسانية متشابكة لشخصيات تسعى جاهدة لفرض رؤيتها وقيمها في مجتمع يعانى من وطأة الطمع والجشع والرغبة المحمومة في السيطرة على الثروة والنفوذ.

المسلسل بطولة أحمد رزق، هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبدالحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمي، دنيا المصري، خالد كمال، صفوة، وقصة وسيناريو وحوار سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.