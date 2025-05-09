بالفيديو| رحمة أحمد فرج تحتفل بعيد ميلادها

شاركت الفنانة رحمة أحمد فرج جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، مساء الخميس 8 مايو، فيديو من احتفالها بعيد ميلادها.

وظهرت رحمة مرتدية فستانا أنيقا وتقوم بوضع تاج على رأسها، وأمامها كعكة عيد الميلاد، قبل أن تقوم بإطفاء الشمعة، وعلقت "عيد ميلادي".

جدير بالذكر أن رحمة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسلين، الأول "80 باكو" تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس، بطولة هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، خالد مختار، إنعام سالوسة، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي.

وجاء ظهورها الثاني في الموسم الرمضاني بالمسلسل الكوميدي "الكابتن" إخراج معتز التوني، بطولة أكرم حسني، أحمد عبدالوهاب، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، محمد رضوان، ميمي جمال، عمر شرقي، مؤمن نور، وئام مجدي، فاطمة الكاشف.