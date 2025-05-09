نرمين الفقي بدون مكياج وإيمان العاصي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

سوزان نجم الدين

خطفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الأنظار إليها أثناء تواجدها بـ حديقة الأزهر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

دنيا سامي

تستمتع الفنانة الشابة دنيا سامي بعطلتها الصيفية، وشارك جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

هدى أحمد زاهر

شاركت هدى أحمد زاهر أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بتوب قصير مكشوف البطن وبنطلون جينز.

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بدون مكياج، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

رشا مهدي

شاركت الفنانة رشا مهدي جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأبيض.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صور جديدة من أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

حنان مطاوع

تألقت الفنانة حنان مطاوع في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملامح هادئة.