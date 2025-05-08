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ماجدة الرومي عن كارول سماحة بعزاء وليد مصطفى: الله يعطيها القوة لتكمل المهمة

11:27 م الخميس 08 مايو 2025

ماجدة الرومي

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كتبت- منى الموجي:

استقبلت المطربة اللبنانية كارول سماحة العزاء في زوجها المنتج وليد مصطفى، في بلدها لبنان، وحرص على مواساتها والوقوف إلى جوارها عدد كبير من النجوم .

وكان من بين الحضور النجمة ماجدة الرومي، التي قالت في لقائها مع ET بالعربي، المنشور عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع انستجرام: "الله يعطيها القوة لتكمل المهمة، نحن بنحبها وبنعرف طاقاتها، وهي دايمًا بالقلب".

كان وليد مصطفى رحل عن عالمنا قبل أيام بعد صراع مع المرض، واستقبلت أسرته العزاء فيه من نجوم الوسط الفني والإعلامي، إذ حرص على الحضور، كل من: إلهام شاهين، عمرو أديب، إيناس الدغيدي، ليلى علوي، جومانا مراد، وليد توفيق، مصطفى شعبان، دينا، سليم سحاب، عماد زيادة.

كارول سماحة عزاء زوج كارول سماحة بلبنان لبنان ماجدة الرومي
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