سيرين عبدالنور بعزاء زوج كارول سماحة: الله يقويها هتقوم بدور الأم والأب

كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة سيرين عبدالنور على تقديم واجب العزاء في المنتج وليد مصطفى، لأرملته ابنة موطنها الفنانة كارول سماحة، والذي أقيم في لبنان.

ونشر برنامج ET بالعربي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو من العزاء للقاء مع سيرين، عبرت عن دعمها لـ كارول، وقالت خلاله "فقدان الزوج يعني فقدان الشريك وخاصة لما بيكون فيه بنت صارت صبية أكيد، بس فيه طفل بيناتهن، الله يقويها هتلعب دور الأم والأب كمان مسئوليتين، أنا بعرف إن هي قوية، بس الإنسان بيكون بحاجة يكون ضعيف عنده مشاعر بيكون حابب يعبر عنها".

وأشارت إلى أن كارول تستعد للعودة إلى المسرح بعمل كوميدي، وستحرص سيرين على أن تدعمها وتقف إلى جوارها.

كان وليد مصطفى رحل عن عالمنا قبل أيام بعد صراع مع المرض، واستقبلت أسرته العزاء فيه من نجوم الوسط الفني والإعلامي، إذ حرص على الحضور، كل من: إلهام شاهين، عمرو أديب، هالة سرحان، جومانا مراد، وليد توفيق، مصطفى شعبان.