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نسرين طافش تثير الجدل بعد نشرها مجموعة صور مع زوجها

10:09 م الخميس 08 مايو 2025
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  • عرض 3 صورة
    زوجالفنانة نسرين طافش_
  • عرض 3 صورة
    نسرين طافش مع زوجها
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تصدرت الفنانة نسرين طافش قوائم مؤشرات البحث جوجل بعد نشرها مجموعة صور من أحدث ظهور مع زوجها أثناء قضاء عطلتهما خارج البلاد ، وظهر الثنائي في لقطات عفوية ومتنوعة.

وحرصت نسرين طافش خلال الفترة الماضية على إخفاء تفاصيل زواجها في البداية.

وفاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول.

يذكر ان أخر أعمال الفنانة نسرين طافش هو مشاركتها فى فيلم الدشاش، بطولة النجم محمود سعد .

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