بالصور- انهيار كارول سماحة في عزاء زوجها بـ لبنان

أقيم اليوم العزاء الثاني المنتج الراحل وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة في لبنان بعد إقامة العزاء الأول يوم الاثنين الماضي في مصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص نجوم لبنان على تقديم واجب العزاء، وجاء بينهم، سيرين عبد النور، فارس كرم ، ورد الخال ، جوزيف عطية .

وانهارت الفنانة كارول سماحة في البكاء خلال تلقيها العزاء واستقبال النجوم، في لبنان.

ورحل عن عالمنا المنتج وليد مصطفى بعد صراع مع المرض ودخلت كارول سماحة فى حالة انهيار خلال تشييع جثمانه.