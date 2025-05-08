مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن برنامجه في الجناح المصري لمهرجان كان السينمائي

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل فعالياته وندواته المقرر عقدها داخل الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي (13-24 مايو 2025) بالشراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام.

وعبر المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، عن أهمية تواجد جناح مصري هذا العام قائلًا "نسعى لتعزيز تواجد السينما المصرية في المشهد العالمي، والتعاون في هذا الجناح يعكس اهتمامنا ببناء علاقات فعالة مع صناع السينما حول العالم".

يستضيف الجناح المصري سلسلة من الندوات المهمة التي تتناول جوانب رئيسية من صناعة الأفلام والاتجاهات الصناعية. تهدف هذه الجلسات إلى ربط المحترفين من مختلف أنحاء العالم بالمشاريع والمواهب داخل مصر والمنطقة العربية. ويأتي البرنامج كالتالي:

ستتناول هذه الندوة الجوانب العملية ومميزات التصوير في المواقع المتنوعة في مصر، وتقدم رؤى للإنتاجات الدولية.

- 14 مايو، 16:00 - 17:30 مساءً، التصوير في مصر: مصر كوجهة تصوير عالمية.

- 15 مايو، 15:30 - 16:30 مساءً، من هوليوود إلى القاهرة: ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية.

تركز هذه المناقشة على تعزيز التعاون والفرص بين صناعة السينما الأمريكية والمصرية.

- 16 مايو، 16:00 - 17:30 مساءً، الأرض المشتركة: الإنتاج المشترك مع العالم العربي.

بحضور مجموعة من الخبراء، ستُناقش الفوائد والتحديات والاستراتيجيات اللازمة للإنتاج المشترك الناجح.

- 17 مايو، 11:30 صباحًا - 13:00 ظهرًا، تعزيز النظام البيئي: بناء الروابط بين المهرجانات السينمائية العربية.

ممثلون عن أهم المهرجانات السينمائية العربية يناقشون استراتيجيات التعاون والنمو المتبادل.

- 17 مايو، 15:30 - 16:30 مساء، الموجة الجديدة: تسليط الضوء على صانعي الأفلام العرب الشباب.

ستسلط هذه الجلسة الضوء على المواهب العربية الناشئة التي بدأ تأثيرها في الظهور داخل المشهد السينمائي.

تعليقًا على برنامج المناقشات، قالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: "صُمم برنامجنا في كان لتسليط الضوء على المواهب والفرص المتاحة في المشهد السينمائي المصري، وربطه مع المشهدين العربي والدولي، وذلك من خلال نقاشات متخصصة، تتزامن مع الاحتفاء بتواجد أفلام مصرية في برنامج المهرجان مثل (عائشة لا تستطيع الطيران) لـ مراد مصطفى و(الحياة بعد سهام) لـ نمير عبدالمسيح".

مهرجان الجونة السينمائي تأسس عام 2017، وهو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع. يعزز المهرجان التواصل بين الثقافات من خلال فنون السينما، ويهدف إلى ربط صانعي الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، وتشجيع التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، فهو يعزز ويدعم نمو الصناعة في المنطقة ويوفر منصة لصانعي الأفلام لدعم وعرض أعمالهم مع اكتشاف أصوات ومواهب جديدة ليكون حافزاً لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراعه الصناعية سيني جونة.