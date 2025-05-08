كتبت- منى الموجي:

وجه الإعلامي الكبير محمود سعد رسالة إلى المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز والفنان كريم محمود عبدالعزيز، نجلي "الساحر" النجم الراحل محمود عبدالعزيز، بشأن ما يحدث بينهما وبين المذيعة بوسي شلبي، إذ يؤكد كريم ومحمد أن والدهما انفصل عن بوسي منذ سنوات، بينما تنفي ما يرددانه، مشددة على أنها كانت زوجته حتى اللحظة الأخيرة في حياته.

وكتب محمود "إلى محمد وكريم محمود عبدالعزيز.. أبنائي الغاليين.. لا أحب التدخل في شئونكم الخاصة ولكن حين وصل الأمر الى القضاء ومواقع التواصل المختلفة وبات هناك تراشق من هنا وهناك.. وكلام حول زواج من عدمه.. والأمر كله يمس صديقي الغالي محمود عبدالعزيز.. فليتكما تنهيان هذا الضجيج المصحوب بشائعات لا يصح أن تمس اسم الغالي محمود".

وتابع "ما رأيكما في إيقاف الأمر كله والجلوس سويا (كل الأطراف) ومعالجة الأمر مهما كان في هدوء وبعيدا عن القيل والقال وإنهاء هذه المشكلة، أتمنى ذلك، لا تدخل مني وإنما هو في محبتكم ومحبة الصديق العزيز محمود عبدالعزيز".

وكانت بوسي شلبي أصدرت بيانًا صحفيًا أمس الأربعاء ردًا على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بأنها كانت مديرة ومنظمة لأعماله، بعد طلاقها منه.

وجاء في البيان الصادر من المذيعة بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبدالعزيز فأنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبدالعزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الإعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه".

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبدالعزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".