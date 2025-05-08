محمد عبدالعزيز: بوسي شلبي توسطت لمنح محمد وكريم عبدالعزيز الفرصة في التمثيل

كتبت- منى الموجي:

دافع المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، عن المذيعة بوسي شلبي، وشهد بأن علاقة الصداقة التي جمعته بالنجم الراحل محمود عبدالعزيز، تجعله يؤكد أنها كانت زوجة الراحل.

وكتب محمد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "كنت قريبا جدا وصديقا حميما للمغفور له الفنان الصديق محمود عبدالعزيز.. شتاء في القاهرة وصيفا في الإسكندرية والساحل الشمالي، وامتدت صداقتنا وزمالتنا، وجمعتنا أفلام عديدة اشتركنا في تقديمها سويا، قبل زواجه من الإعلامية الصديقة بوسي شلبي وبعدها، وأشهد أن ارتباطه بـ بوسي كان ملء السمع والبصر وعايشناه جميعا كأصدقاء وزملاء لحظة بلحظة، في جميع المناسبات بحلوها ومرّها".

وتابع "وكانت بوسي تستقبلنا في دعواته لنا كزوجة وشريكة حياة سواء في شقة محيي الدين أبو العز أو في فيلتها بزايد ٢٠٠٠ عندما كان محمود مقيما معها فيها انتظارا لبناء فيلته في الشيخ زايد، أو في كابينة بوسي في هاسيندا باي في الصيف والتي كان محمود مقيما معها فيها أيضا، وتوسطت بوسي لي للاستعانة بمحمد محمود عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز في إعطاءهم الفرصة للتمثيل في بعض مسلسلاتي للمرة الأولى وبموافقة ومباركة محمود".

وأضاف المخرج الكبير "لم نلاحظ أو نرصد لثانية واحدة أن بوسي لم تكن زوجة لمحمود أو طليقة له، بل حدث خلاف بينهما وتحدثت مع محمود وعنفّته وطالبته بعدم سماع الوشايات وانصاع محمود لرأيي واستجاب لمصالحة زوجته بشهادة المنتج الصديق محمد فوزي، هذه شهادتي للحق والتي أكدتها تواجد بوسي ليلا ونهارا في رعاية محمود -الله يرحمه- في مرضه الأخير بمستشفى الصفا، وحتى وفاته، هذا بالإضافة لسفرياتها المتواصلة للإسكندرية لزيارة ضريحه في كل المناسبات وقراءة القرآن على روحه الطاهرة، هذا ماعشناه ولمسناه لسنوات وسنوات".

وكانت بوسي شلبي أصدرت بيانًا صحفيًا أمس الأربعاء ردًا على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بأنها كانت مديرة ومنظمة لأعماله، بعد طلاقها منه.

وجاء في البيان الصادر من المذيعة بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبدالعزيز فأنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبدالعزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الإعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه حتى لقي ربه".

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبدالعزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".