سوسن بدر تدافع عن بوسي شلبي: "زوجة وفية"

كتبت- سهيلة أسامة:

علّقت الفنانة سوسن بدر على الجدل المثار مؤخرًا بشأن الإعلامية بوسي شلبي، أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

ونشرت "بدر" عبر حسابها الرسمي مجموعة صور للفنان الراحل وزوجته، وكتبت: "رحمة الله على الفنان المبدع والرجل المحترم أستاذ محمود عبد العزيز، وكلنا عرفناه عن قرب، من المستحيل أن يتصرف بشكل لا يليق بتاريخه واسمه وأخلاقه".

ودافعت : "زي ما عرفنا بوسي شلبي من قبل ما تشتغل في الإعلام، عرفنا بيتها وأهلها وتربيتها، عرفناها إعلامية تحترم عملها وجمهورها، وعرفناها زوجة وفية للفنان الكبير، وقفت معاه في شدته بمنتهى الحب، ولحد النهاردة ورغم الفقد هو ما زال حيًّا عندها، وكل الناس تشهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وكانت الإعلامية بوسي شلبي أصدرت بيانًا صحفيًا أمس الأربعاء ردًا على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي تم الكشف عنه خلال الساعات الماضية.

وجاء في البيان الصادر من الإعلامية بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الاعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه.

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".

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