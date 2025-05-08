وفاة والد الفنان محمد عبد السيد

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان محمد عبدالسيد، منذ قليل، وفاة والده، مطالبًا جمهوره ومتابعيه الدعاء له.

وكتب عبد السيد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله... والدي في ذمة الله، نسألكم الدعاء له"، ولم يكشف عن موعد ومكان الجنازة

يُذكر أن آخر مشاركات محمد عبد السيد الفنية كانت من خلال مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي عُرض عام 2024، وتناول المسلسل أحداثًا تدور في القرن الحادي عشر، حول شخصية حسن الصباح، مؤسس فرقة الحشاشين، التي اشتهرت بتنفيذ اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

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