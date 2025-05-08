بدون مكياج.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت هيدي، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أيام الصيف هي الأفضل"، وظهرت خلالها بدون مكياج وهى تستمتع بعطلتها الصيفية.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، العسل كله، ربنا يحفظك، عيونك سما، ربنا يحفظك، ماشاء الله زي القمر، ربنا يفرحك ويسعدك دايمًا".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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