محمود حميدة يزور صبري عبد المنعم بعد وعكته الصحية (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان محمود حميدة على زيارة الفنان صبري عبد المنعم، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة خلال الأيام الماضية.

ونشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، صورة تجمع الفنان محمود حميدة بطاقم العمل الطبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "في جرين هارت، منذ قليل، الفنان محمود حميدة في زيارة لصديقه الفنان صبري عبد المنعم".

وكان الدكتور جمال شعبان كشف في وقت سابق عن تطورات الحالة الصحية لصبري عبد المنعم، وكتب عبر حسابه: "الفنان القدير صبري عبد المنعم، حالة قلبه أحسن".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم كان مشاركته في مسلسل "سراب"، من بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، دياموند بو عبود، وغيرهم، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.

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