بعد 18 يوم من وفاته.. تشييع جثمان صبحي عطري غدًا بـ دبي

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت عائلة الإعلامي الراحل صبحي عطري عن موعد مراسم تشييع جثمان الراحل، المقرر إقامتها غدًا الجمعة 9 مايو، عقب صلاة الجمعة، وذلك بمقبرة القصيص بمدينة دبي.

ويأتي ذلك بعد استكمال الإجراءات الرسمية لنقل الجثمان من برلين، العاصمة الألمانية.

ورحل صبحي عطري تاركًا خلفه مسيرة إعلامية حافلة، استطاع خلالها أن يحظى بمحبة جمهور واسع في العالم العربي.

اشتهر عطري بتقديم برنامج "ترينديج" عبر شاشة MBC، كما سبق له العمل في عدد من القنوات العربية البارزة مثل روتانا، وLBC، وDMTV، حيث شارك في برامج متنوعة منها: "يا هلا"، "آخر الأخبار أونلاين"، "Star World"، "موزاييك"، و"Fun News"، و"Wrap Up". كما قدم النشرة الفنية الأسبوعية في برنامج "سيدتي"، وعمل معدًا في برنامج "Fashion Time".

ترك صبحي عطري بصمة الساحة الإعلامي، ونعاه محبيه وزملائه في الوسط الفني والإعلامي بكلمات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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