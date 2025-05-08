كريم الشناوي يكشف سبب تغيير اسم الحلقة الـ 14 من "لام شمسية" وتأجيل عرض الحلقة الأخيرة

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المخرج كريم الشناوي، مخرج مسلسل "لام شمسية"، عن كواليس إطلاق اسمين مختلفين على الحلقة الرابعة عشرة، التي حملت عنواني "الساعة" و"الظل"، مشيرًا إلى أن القرار تم اتخاذه في اللحظات الأخيرة.

وقال الشناوي خلال لقائه في برنامج "سينماتك": "ديه كان ليها تفسير وسبب قررت إن أغير اسمها في اللحظة الأخيرة، فيه ناس غيرتها، وناس غيرتها متأخر شوية، وده خطأ من ناحيتنا لأن كان المفروض ناخد القرار بدري يا مخدهوش".

أما عن تأجيل عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، أوضح الشناوي: "حصل عندنا تأخير تقني بسيط، وكنت في حالة هلع، لأن كنت متأكد إن ده هيزرع فكرة إن في تأجيل، وأنا بعتذر عن ده، مكنتش أحب إنه يحصل كنت أحب تنزل الحلقة في ميعادها ولكن كسبنا حاجات من تصوير المحاكمة".

يذكر أن مسلسل "لام شمسية" أثار جدلًا واسعًا خلال عرضه، لتناوله قضية التحرش بالأطفال، وهو من بطولة أحمد السعدني، أمينة خليل، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ومن إخراج كريم الشناوي.

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