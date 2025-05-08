طارق الشناوي: "بوسي شلبي كانت دوما بجوار محمود عبدالعزيز باعتبارها زوجته.. وهذه شهادة حق"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، رسالة حول علاقة الإعلامية بوسي شلبي بزوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، وجاء ذلك في ظل الجدل المثار حول الوضع القانوني لعلاقتهما.

وكتب الشناوي: "شهادة حق أمام ربنا... في كل لقاءاتنا محمود عبد العزيز، كانت دائمًا الإعلامية بوسي شلبي ثالثتنا، باعتبارها زوجته، داخل وخارج مصر، في كان، وباريس، ودبي، وأبوظبي، ووهران، والدوحة، والمنامة، ودمشق، والكويت، وقرطاج، ومسقط، وغيرها من المهرجانات والتظاهرات الفنية كانت بالنسبة لي كانت زوجته".

وأضاف: "وفي أيامه الأخيرة، وهو يصارع المرض، كانت مقيمة معه في المستشفى، في باريس والقاهرة، وقدمت لها العزاء في مسجد الشرطة باعتبارها أرملته".

وتابع: "وأقيمت ندوة لتأبين محمود عبد العزيز في مهرجان الأقصر السينمائي، شارك فيها ابنه محمد محمود عبد العزيز ومحمود حميدة، وطلبت بوسي أن تتابع الندوة من مقاعد الجمهور لأنها لم تحتمل تلك اللحظة، وفي نهاية الندوة قبّل محمد محمود عبد العزيز أرملة أبيه بوسي شلبي علي جبينها".

واختتم منشوره قائلاً: "تلك شهادة شعرت يجب إعلانها الآن، مع كامل احترامي لأحكام القضاء المصري الشامخ".

وكانت الإعلامية بوسي شلبي أصدرت بيانًا صحفيًا أمس الأربعاء ردًا على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي تم الكشف عنه خلال الساعات الماضية.

وجاء في البيان الصادر من الإعلامية بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الاعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه.

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".

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