نجل الفنان نعيم عيسى: "محدش سأل عليه.. ونطالب بعدم إعادة نشر حوار أزعجه"

كتبت- نوران أسامة:

عبر سامي، نجل الفنان الراحل نعيم عيسى، عن استيائه من تجاهل الوسط الفني لوالده خلال فترة مرضه، مؤكدًا أن الغالبية لم تسأل عنه أو تقدم واجب العزاء بعد وفاته، باستثناء الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقال سامي في مقطع فيديو نشره على موقع "يوتيوب": "إحنا بنشكر جمهوره وكل محبيه، وبنشكر كل الناس اللي دعت له أثناء مرضه وبعد وفاته، ولسه بيدعوله لحد دلوقتي، وبنطلب من كل محبيه يكملوا في الدعاء، وربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته".

وأضاف: "بصراحة، مفيش حد من الوسط الفني سأل عليه، رغم إنه كان بيحبهم جدًا، ولا حد عزانا، إلا الدكتور أشرف زكي اللي كان على تواصل معانا دايمًا، حتى لو محضرش الجنازة بنفسه، لكنه بعت عضو من مجلس النقابة، وأنا بشكره".

وتابع: "محدش جالنا ولا عزانا اللي كان يهمنا هو الناس اللي بتحبه والناس كان كتير في جنازته وده يكفينا، وإحنا كأسرة متفرقش معانا.

كما تطرق سامي إلى موقف سابق، قائلًا: "في مذيع مشهور جدًا عمل معاه لقاء من تلات سنين، والمعد وقتها شرح لوالدي إن الحوار هيكون ماشي إزاي، لكن المذيع وجه الحوار في اتجاه آخر، أنا كنت حاضر وطلبنا بإن هذا الجزء يتلغي، ولكن الإعداد وعشان التريند نزلوا الجزء ده، وده مضايقنا كأسرة لأن ده كان مضايق والدي كمان، سايب الحديث كله وبتبز والدي في الجزء اللي دفعت إنه يقولها، والجزء ده إحنا رافضينه نهائي وإحنا بنطالب المذيع المشهور جدًا لو سمحت الجزء ده اللي بيضايقنا إحنا كأسرة إنه ميطلعش تاني".

رحل عن عالمنا الفنان نعيم عيسى يوم الاثنين 5 مايو، بعد تدهور حالته الصحية واحتجازه في العناية المركزة نتيجة مضاعفات إصابته بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

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